В РВСН озвучили планы по пускам ракет в 2017 году
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
Источник: МО РФ
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2017 году планируют провести более 10 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"В 2017 году планируется провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, а также учебно-боевые пуски", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве также отметили, что в 2017 году в РВСН продолжится практика внезапных проверок боеготовности.
10.01.2017
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