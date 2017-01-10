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В РВСН озвучили планы по пускам ракет в 2017 году

11.01.2017 РИА Новости 63 0
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РВСН
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
Источник: МО РФ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2017 году планируют провести более 10 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2017 году планируется провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, а также учебно-боевые пуски", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отметили, что в 2017 году в РВСН продолжится практика внезапных проверок боеготовности.

10.01.2017
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