Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В производстве ракетных комплексов «Ярс» возникли проблемы

11.01.2017 Деловая газета "Взгляд" 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Московский институт теплотехники (МИТ) из-за предбанкротного состояния Подольского электромеханического завода столкнулся с проблемами при поставках подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс», что поставило под угрозу срыва выполнение заданий гособоронзаказа.


О проблемах Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и возможных негативных последствиях сообщил в письме первому замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимиру Артякову глава Московского института теплотехники (МИТ) Сергей Никулин.


Из письма следует, что МИТ организует изготовление и поставку Минобороны автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», составной частью которых является гидравлическая система, поставляемая Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ). Его соисполнителем по поставкам оборудования является ПЭМЗ, который не выполняет обязательства по контрактам и находится в предбанкротном состоянии.


В частности, пишет Никулин, ПЭМЗ проавансирован на 80% от объема поставок 2017 года, но закупка комплектующих вовремя проведена не была, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года. Такое положение дел может привести к срыву сроков выполнения государственного оборонного заказа, говорится в письме.


Выходом, по словам Никулина, может стать создание дублирующего производства на Ковровском электромеханическом заводе, но это займет около полутора лет. Глава МИТ также попросил «Ростех» о помощи в восстановлении производства на Подольском электромеханическом заводе.


Источники в «Ростехе» подтвердили «Коммерсанту», что ситуация с ПЭМЗ крайне сложная: госкорпорация владеет лишь 20,5% акций завода, а все имущество и договоры еще в «нулевых» было переведено на дочернюю компанию «ПЭМЗ-Спецмаш», которая обременена миллиардными долгами.


«Дождемся решения судебных инстанций, а после будем думать, как исправить ситуацию, без «Ярсов» вооруженные силы не останутся», – добавил топ-менеджер одного из отраслевых предприятий.


Алина Назарова

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
КЭМЗ
Минoбороны РФ
МИТ
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
ПГРК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 11.01 00:35
  • 24
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 11.01 00:24
  • 11
Новый, легкий, фронтовой
  • 10.01 23:29
  • 12
Восстановлен ли потенциал ВВС Украины после войны в Донбассе?
  • 10.01 23:25
  • 12
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 10.01 22:53
  • 2
Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям
  • 10.01 22:01
  • 20
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
  • 10.01 21:19
  • 22
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 10.01 21:13
  • 10
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 10.01 20:48
  • 1
Российская промышленность вышла из кризиса
  • 10.01 20:20
  • 6
В Крыму нерушима "Утесов" гряда
  • 10.01 19:51
  • 16
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 10.01 18:10
  • 3118
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.01 17:59
  • 647
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 10.01 17:33
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового зенитного комплекса "Бук-М3"
  • 10.01 16:39
  • 135
Удобные «зеленые человечки»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  