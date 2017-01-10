В производстве ракетных комплексов «Ярс» возникли проблемы



Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Московский институт теплотехники (МИТ) из-за предбанкротного состояния Подольского электромеханического завода столкнулся с проблемами при поставках подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс», что поставило под угрозу срыва выполнение заданий гособоронзаказа.

О проблемах Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и возможных негативных последствиях сообщил в письме первому замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимиру Артякову глава Московского института теплотехники (МИТ) Сергей Никулин.

Из письма следует, что МИТ организует изготовление и поставку Минобороны автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», составной частью которых является гидравлическая система, поставляемая Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ). Его соисполнителем по поставкам оборудования является ПЭМЗ, который не выполняет обязательства по контрактам и находится в предбанкротном состоянии.

В частности, пишет Никулин, ПЭМЗ проавансирован на 80% от объема поставок 2017 года, но закупка комплектующих вовремя проведена не была, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года. Такое положение дел может привести к срыву сроков выполнения государственного оборонного заказа, говорится в письме.

Выходом, по словам Никулина, может стать создание дублирующего производства на Ковровском электромеханическом заводе, но это займет около полутора лет. Глава МИТ также попросил «Ростех» о помощи в восстановлении производства на Подольском электромеханическом заводе.

Источники в «Ростехе» подтвердили «Коммерсанту», что ситуация с ПЭМЗ крайне сложная: госкорпорация владеет лишь 20,5% акций завода, а все имущество и договоры еще в «нулевых» было переведено на дочернюю компанию «ПЭМЗ-Спецмаш», которая обременена миллиардными долгами.

«Дождемся решения судебных инстанций, а после будем думать, как исправить ситуацию, без «Ярсов» вооруженные силы не останутся», – добавил топ-менеджер одного из отраслевых предприятий.

Алина Назарова