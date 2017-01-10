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Военные летчики ЮВО в 2017 году проведут около 100 различных учений

11.01.2017 ИТАР-ТАСС 37 0
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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В частности, на завершающем этапе подготовки соединения округа примут участие в командно-штабном учении по управлению авиацией и войсками ПВО

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Около сотни различных учений с боевой стрельбой на полигонах пройдут в 2017 году при участии военных летчиков Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщает пресс-служба округа.

"Основное внимание при подготовке летного состава 4 армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота будет уделено выполнению учебно-боевых задач, как в составе авиационных соединений, так и во взаимодействии с сухопутными войсками и корабельными группировками", - говорится в сообщении.

В округ поступят новые и модернизированные самолеты: Су-30СМ, Су-34, штурмовики Су-25М. Экипажи будут учиться дозаправке топливом в воздухе и применению авиационных средств поражения на незнакомых полигонах. Вертолетчики потренируются выполнять задачи в горах, ночью, в сложных метеоусловиях, в том числе для обеспечения действий подразделений спецназа.

Самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота отработают поиск, обнаружение и уничтожение морских целей, а также выполнят поисково-спасательные работы над водной поверхностью вне видимости береговой черты. "На завершающем этапе подготовки, осенью текущего года, авиационные соединения и части ЮВО примут участие в командно-штабном учении по управлению авиацией и войсками ПВО под руководством командующего войсками военного округа", - отметили в пресс-службе округа.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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