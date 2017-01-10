"Вертолеты России" примут участие в форуме "Энергичный Гуджарат-2017"
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости/Прайм. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") примет участие в VIII Международном инвестиционном форуме "Энергичный Гуджарат", который пройдет в индийском городе Гандигар с 10 по 13 января, сообщили в пресс-службе холдинга.
Форум "Энергичный Гуджарат-2017" является крупнейшим региональным форумом в Индии, участие в котором традиционно принимают ведущие бизнесмены, представители органов власти, специалисты и эксперты из Индии и зарубежных стран. Цель мероприятия - привлечение инвестиций в экономику штата, развитие региональной промышленности через привлечение передовых практик и инновационных технологий.
"Сегодня Индия - один из основных эксплуатантов военных вертолетов российского производства. Стоит отметить, что власти этой страны проявляют интерес и к машинам гражданского назначения. В частности, в Индии уже эксплуатируются гражданские вертолеты Ми-172", - приводятся в релизе слова заместителя генерального директора "Вертолетов России" по маркетингу и развитию бизнеса Александра Щербинина.
"Со своей стороны мы заинтересованы не только в продаже вертолетной техники, но и в выстраивании долгосрочных отношений с индийскими партнерами и готовы предложить им ряд дополнительных услуг, включая послепродажное обслуживание", - отметил он.
В настоящее время Индия эксплуатирует более 400 вертолетов российского производства и планирует расширять парк российских машин, добавили в холдинге. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 250 вертолетов семейства Ми-8/17. В стране эксплуатируется почти вся линейка вертолетов данного типа: Ми-8, Ми-17, Ми-17-1В, Ми-17В-5. Они применяются при выполнении медико-санитарных и поисково-спасательных задач, осуществляют грузопассажирские перевозки, а также задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов.
Холдинг "Вертолеты России" образован в 2007 году, является одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли и единственным разработчиком и производителем вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.
10.01.2017
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