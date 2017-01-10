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В Армении начались учения российских мотострелков по одиночной подготовке

11.01.2017 РИА Новости 37 0
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Военнослужащие ВС РФ
Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовки
Источник: МО РФ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы в Армении начали занятия по одиночной подготовке на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, началась практическая одиночная подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения продлятся около месяца. За это время более тысячи мотострелков проведут занятия в "экстремальных" климатических условиях на высотах от 1,5 до 2,5 тысячи метров над уровнем моря.

Ожидается, что в рамках учений бойцы отработают действия по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток. Также военнослужащие пройдут спецкурс по изучению современных комплексов разведки, управления, связи, комплектов экипировки "Ратник" и "Пермячка".

10.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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