В Армении начались учения российских мотострелков по одиночной подготовке
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Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовки
Источник: МО РФ
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы в Армении начали занятия по одиночной подготовке на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, началась практическая одиночная подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения продлятся около месяца. За это время более тысячи мотострелков проведут занятия в "экстремальных" климатических условиях на высотах от 1,5 до 2,5 тысячи метров над уровнем моря.
Ожидается, что в рамках учений бойцы отработают действия по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток. Также военнослужащие пройдут спецкурс по изучению современных комплексов разведки, управления, связи, комплектов экипировки "Ратник" и "Пермячка".
10.01.2017
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