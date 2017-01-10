В Западном военном округе пройдут 28 Армейских международных игр-2017
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АрМИ-2016. Военнослужащие ВС РФ
Источник: Кирилл Кухмарь / ТАСС
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 25 конкурсов Армейских международных игр-2017 пройдут на полигонах российского Западного военного округа, сообщил во вторник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов
"На полигонах ЗВО пройдет 28 конкурсов Армейских международных игр… В играх 2017 года примет участие более 3 тысяч военнослужащих", - сказал он.
По его словам, в настоящее время во всех соединениях и воинских частях округа стартовали отборочные этапы конкурсов. Мугинов добавил, что открытие АрМИ пройдет в подмосковном парке "Патриот" и на полигоне Алабино гонкой по танковому биатлону.
Как ранее сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, Армейские международные игры-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа на территории России, Китая, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана.
10.01.2017
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