Соединение С-400 заступит на боевое дежурство на Северном флоте в 2017 году
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Пуск ракеты первого дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». 21 декабря 2012 года
Источник: army-reporter.livejournal.com
СЕВЕРОМОРСК, 10 янв - РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны, оснащённое зенитными ракетными системами С-400, заступит на боевое дежурство на Северном флоте в 2017 году, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"В 2017 году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации с арктических направлений с использованием новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", - сказал он.
Серга напомнил, что в конце 2016 года личный состав зенитно-ракетных подразделений дивизии уже освоил новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), проведя боевые стрельбы. На полигоне отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение противника.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
10.01.2017
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