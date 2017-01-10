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ТОФ получит на вооружение многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный"

11.01.2017 РИА Новости 42 0
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Корвет "Совершенный"
Вывод строящегося для ВМФ России корвета "Совершенный" проекта 20380 из строительного эллинга ОАО "Амурский судостроительный завод" в плавучий док. Комсомольск-на-Амуре, 22.05.2015
Источник: pressa-tof.livejournal.com

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Тихоокеанский флот в первой половине 2017 года получит на вооружение многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия - корвет "Совершенный", сообщил во вторник журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.

"В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и специалистов других областей", - сообщил Матвеев.

Корвет проекта 20380 "Совершенный" - многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета - более 100 метров, водоизмещение - 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в 4 тысячи миль. Вооружение - ракеты противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ

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