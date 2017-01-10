Новый дивизион систем С-400 заступит в этом году на боевое дежурство на Северном флоте



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения

СЕВЕРОМОРСК, 10 января. /ТАСС/. Новый дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступит в этом году на боевое дежурство в составе армии ВВС и ПВО Северного флота, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

"В конце 2016 года личный состав зенитно-ракетных подразделений дивизии уже освоил новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область - прим. ТАСС) в ходе проведения начальных боевых стрельб. На полигоне отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника", - сказал Серга.

Комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Он способен на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.