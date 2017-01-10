Тихоокеанский флот введет в строй корвет "Совершенный" в первой половине года



Вывод строящегося для ВМФ России корвета "Совершенный" проекта 20380 из строительного эллинга ОАО "Амурский судостроительный завод" в плавучий док. Комсомольск-на-Амуре, 22.05.2015

Источник: pressa-tof.livejournal.com Вывод строящегося для ВМФ России корвета "Совершенный" проекта 20380 из строительного эллинга ОАО "Амурский судостроительный завод" в плавучий док. Комсомольск-на-Амуре, 22.05.2015Источник: pressa-tof.livejournal.com

На данный момент корабль проходит испытания вод контролем специалистов по вооружению, связи, противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Корвет "Совершенный" проекта 20380 пополнит состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года, сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Корвет "Совершенный" будет принят в состав сил Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года. В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и специалистов других областей", - говорится в сообщении.

"Совершенный" был заложен на Амурском судостроительном заводе еще в 2006 году, его спустили на воду в 2015-м. Заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук заявлял, что военные планируют получить корабль до конца 2016 года.

Многоцелевые корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает около 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - четыре тысячи миль. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", они также оснащаются артиллерийским и противолодочным вооружением, несут вертолет.