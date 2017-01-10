Силы специального отвлечения



Ким Чен Ын со своей супругой Ли Соль Чжу на базе Сунчхон

Источник: www.china-defense.com Ким Чен Ын со своей супругой Ли Соль Чжу на базе СунчхонИсточник: www.china-defense.com

Зачем Сеулу игра с огнем

Вашингтон и Сеул готовятся к ликвидации высшего руководства КНДР, взорвали информационную бомбу мировые СМИ. Между тем сводные подразделения американских и южнокорейских частей, созданных для диверсий в Северной Корее, существуют уже несколько лет.

“Проверять на прочность северокорейскую ПВО не советую, не так давно китайцы передали армии КНДР свои комплексы ЗРК, скопированные с российских С-300”

Их первое боевое слаживание проходило еще в декабре 2013 года на учениях Teak Knife. Три года спецназовцы тренируются на регулярной основе на базе десантников в Форт Брэгг (Северная Каролина). Есть еще полигоны в школе военно-морского спецназа имени Джона Кеннеди и в горах Чири в Южной Корее. Там занятия проходят в зимний период. В частности, изучается опыт свержения Муамара Каддафи.

Как правило, отрабатываются два варианта заброски диверсантов на северокорейскую территорию: десантирование с самолетов С-130 "Геркулес" и заход с моря сил морского спецназа. Американцы выделили десантников из Первой группы спецопераций, 160-го полка спецопераций ВВС, 3-го батальона 75-го полка рейнджеров, 19-й группы спецопераций ВМС ("морских котиков"). К ним могут быть присоединены 1 и 5-я группаы спецопераций, каждая в составе трех батальонов.

Почему ставка делается на американских спецназовцев и "морских котиков" в частности? Они должны оправдать деньги, которые на это дело затрачены. Среднестатистический боец отслужил в регулярных войсках восемь лет, ему, как правило, от 29 до 34 лет, семейный, с двумя детьми, обладающий навыками ведения разведки и боя. Плюс к тому обучен иностранным языкам. Но владеющих корейским или японским языками среди "морских котиков" нет, там служат знающие арабский, китайский или русский.

Пентагон готов предоставить до двух тысяч военнослужащих. Что касается южнокорейских частей, то может быть задействован весь состав сил спецопераций РК. Это шесть бригад спецназначения плюс 707-й батальон "Белые тигры", который предназначается как раз для ликвидации высшего политического руководства КНДР и пусковых установок баллистических ракет на территории страны, диверсий на ядерных объектах Северной Кореи. Эти три задачи по плану должны быть решены в первые 12 часов в случае начала войны между Севером и Югом полуострова.

Вполне справедлив вопрос: насколько велика вероятность успеха сводного подразделения ликвидаторов? Думается, об этом говорить не приходится. Невозможно ликвидировать руководство КНДР и ядерные объекты страны только силами спецназа. Придется привлекать так называемый второй эшелон: космические спутники, самолеты ДРЛО, которые будут взлетать с базы на Окинаве, бомбардировщики В-2 "Спирит", размещенные в Японии и на Гуаме, беспилотные летательные аппараты. Только при использовании всех этих сил и возможностей задачу можно решить. И действовать придется, огибая пространство подавления системы GPS, потому что с северокорейской стороны демилитаризованная зона плотно прикрыта глушилками на достаточно большую глубину. Не стоит забывать и об особенностях климата Корейского полуострова – там в течение трех месяцев полеты бомбардировочной авиации бессмысленны, из-за многослойной облачности не видно земли, идут постоянные дожди.

Если кто-то решится отдать приказ о ликвидации Ким Чен Ына, будет не спецоперация, а полноценная война. И тут вопрос: кто окажется победителем? Армия КНДР хорошо обучена, есть корпус сил спецназначения – примерно 120 тысяч бойцов. Проверять на прочность северокорейскую ПВО никому не посоветую: не так давно китайцы передали армии КНДР свои комплексы ЗРК, скопированные с российских С-300. А борьба с системой противовоздушной обороны при, казалось бы, подавляющем превосходстве американской техники без существенных потерь не обойдется. Подавить ПВО КНА и гарантировать безопасность полетов невозможно. Вспомним, как в Югославии американские самолеты-невидимки сбивали старыми советскими комплексами С-125. А тут в деле будут ЗРК нового поколения.

Если все же приказ будет отдан, случится гуманитарная катастрофа: в первые сутки войны погибнет до миллиона гражданского населения. Жертвы и разрушения инфраструктуры повлекут поток беженцев в сторону Китая.

Весь вопрос в том, почему об этом отряде заговорили именно сейчас. На мой взгляд, очередной слив информации – тень более насущных противоречий. В регионе есть серьезные проблемы: спор за архипелаг Сенкаку между Японией и Кореей, сложная ситуация в Южно-Китайском море. Скорее всего перед нами отвлекающий маневр.

Кроме того, сказывается и внутренний кризис в Южной Корее. Президент Пак Кын Хе сделала все, чтобы организовать себе политические похороны. В элите страны давно тлеют конфликты, крупнейшие корпорации готовы санкционировать любой "разбор полетов".

Есть еще один аспект: главный игрок в этом регионе не Сеул, а Пекин. И Пак Кын Хе сильно "подвел" вопрос о размещении американской ПРО в РК. В принципе система должна защищать от северокорейских баллистических ракет. Но огромных денег, которые потребует ее размещение, в бюджете страны просто нет да и граждане РК предстоящим соседством очень недовольны.

Китайцам тоже это не понравилось: американцы при помощи развернутых в Корее средств смогут заглядывать в позиционные районы ракетных войск НОАК на границе с Северной Кореей. Там дислоцированы и мобильные, и шахтные комплексы.

Надо понимать, что у Пхеньяна есть влиятельнейший союзник – Пекин, который сделает все, чтобы не допустить такого развития событий. На проведение спецоперации должен отдать приказ Верховный главнокомандующий армии США, которым вот-вот станет Дональд Трамп. А он как бизнесмен хорошо представляет последствия размолвки с Китаем. Война, тем более торговая, бизнесмену не нужна.

Максим Казанин, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат политических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 1 (665) за 11 января 2017 года