Более 200 современных автомобилей получат подразделения военной полиции в наступившем году
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Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"
Источник: www.vestnik-rm.ru
ЦАМТО, 9 января. В 2017 году в рамках ГОЗ подразделениям военной полиции запланировано поставить свыше 200 современных автомобилей марок УАЗ-3163-015 АП «Патриот», УАЗ-396221 и АТНП-5350 на базе автомобиля КамАЗ, для перевозки групп быстрого реагирования, патрулирования, конвоирования военнослужащих и других задач.
Также для обеспечения органов военной полиции предусмотрена закупка специального носимого вооружения, экипировки и специального оснащения военнослужащих военной полиции, а также средств специальной связи, электрошоковых устройств.
Наравне с оснащением военной полиции проводится работа по совершенствованию материально-технической базы военных комендатур и военных автомобильных инспекций.
Так, в 2016 году открыто здание Регионального управления военной полиции в г.Санкт-Петербурге и сдан в эксплуатацию комплекс зданий регионального управления военной полиции по Восточному военному округу.
В 2017 году планируется начать эксплуатацию вновь построенных военной комендатуры во Владикавказе и ряда других объектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
09.01.2017
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