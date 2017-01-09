Более 200 современных автомобилей получат подразделения военной полиции в наступившем году



Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"

Источник: www.vestnik-rm.ru Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"Источник: www.vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 9 января. В 2017 году в рамках ГОЗ подразделениям военной полиции запланировано поставить свыше 200 современных автомобилей марок УАЗ-3163-015 АП «Патриот», УАЗ-396221 и АТНП-5350 на базе автомобиля КамАЗ, для перевозки групп быстрого реагирования, патрулирования, конвоирования военнослужащих и других задач.

Также для обеспечения органов военной полиции предусмотрена закупка специального носимого вооружения, экипировки и специального оснащения военнослужащих военной полиции, а также средств специальной связи, электрошоковых устройств.

Наравне с оснащением военной полиции проводится работа по совершенствованию материально-технической базы военных комендатур и военных автомобильных инспекций.

Так, в 2016 году открыто здание Регионального управления военной полиции в г.Санкт-Петербурге и сдан в эксплуатацию комплекс зданий регионального управления военной полиции по Восточному военному округу.

В 2017 году планируется начать эксплуатацию вновь построенных военной комендатуры во Владикавказе и ряда других объектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.