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Более 200 современных автомобилей получат подразделения военной полиции в наступившем году

10.01.2017 ЦАМТО 38 0
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Автомобили УАЗ-3163-103
Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"
Источник: www.vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 9 января. В 2017 году в рамках ГОЗ подразделениям военной полиции запланировано поставить свыше 200 современных автомобилей марок УАЗ-3163-015 АП «Патриот», УАЗ-396221 и АТНП-5350 на базе автомобиля КамАЗ, для перевозки групп быстрого реагирования, патрулирования, конвоирования военнослужащих и других задач.

Также для обеспечения органов военной полиции предусмотрена закупка специального носимого вооружения, экипировки и специального оснащения военнослужащих военной полиции, а также средств специальной связи, электрошоковых устройств.


Наравне с оснащением военной полиции проводится работа по совершенствованию материально-технической базы военных комендатур и военных автомобильных инспекций.


Так, в 2016 году открыто здание Регионального управления военной полиции в г.Санкт-Петербурге и сдан в эксплуатацию комплекс зданий регионального управления военной полиции по Восточному военному округу.


В 2017 году планируется начать эксплуатацию вновь построенных военной комендатуры во Владикавказе и ряда других объектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
УАЗ-Патриот
Проекты
Гособоронзаказ

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