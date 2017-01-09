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В наступившем году молодые летчики ЗВО будут обучаться на современных тренажерных комплексах

10.01.2017 ЦАМТО 39 0
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Ми-28НМ
Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016
Источник: Александр Мишин / russianplanes.net

ЦАМТО, 9 января. В наступившем году все молодые летчики Западного военного округа (ЗВО) пройдут обучение на современных тренажерных комплексах, установленных непосредственно на авиабазах и военных аэродромах.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, на сегодняшний день более 20 подобных комплексов уже функционируют в авиационных частях объединения ВВС и ПВО округа. Это тренажеры самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, развернутые в авиационных частях ЗВО, базирующихся в Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях.


Кроме того, во втором полугодии 2017 г. на военном аэродроме Пушкин в Санкт-Петербурге вступит в строй тренажерный комплекс для подготовки экипажей вертолетов Ми-28Н, Ми-8МТВ-5 и Ми-35.


Поступление в авиационные части ЗВО новейших тренажерных комплексов позволяет экипажам самолетов и вертолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.


Современные тренажерные комплексы, установленные в авиационных частях ЗВО, выполнены в виде реальных кабин авиационной техники, состоящей сегодня на вооружении. На них установлена передовая система коллимационной визуализации и шестиступенная динамическая система подвижности, позволяющая пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки, а также угловые ускорения по всем трем осям.

09.01.2017
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Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Ми-8МТ
МиГ-29СМТ
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ

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