Модернизацию экспериментальной испытательной базы полигона Сары-Шаган планируется завершить в 2017 году



РЛС «Неман-П» на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)

Источник: vpk-news.ru РЛС «Неман-П» на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 9 января. На полигон Сары-Шаган поставлено все необходимое современное оборудование экспериментально-испытательной базы, которое позволит обеспечить получение измерительной информации в полном объеме.

В настоящее время проводятся монтажные и пуско-наладочные работы на измерительных средствах.

Кроме того, в 2017 году завершатся работы по модернизации экспериментальной испытательной радиолокационной станции «Неман-П», направленной на расширение информационных возможностей и увеличение рубежей работы станции, продление сроков эксплуатации и повышение ее эксплуатационной надежности.

На полигон поставлены комплексы оптико-электронных систем наземного базирования «Берет-М», оптико-электронные станции траекторно-измерительного комплекса «ОЭС ТИК», оптико-электронные станции «Сажень-ТМ», антенные комплексы приемо-телеметрической информации АП-4, современные приемо-регистрирующие станции и аппаратура системы единого времени, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.