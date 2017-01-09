Модернизацию экспериментальной испытательной базы полигона Сары-Шаган планируется завершить в 2017 году
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РЛС «Неман-П» на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
Источник: vpk-news.ru
ЦАМТО, 9 января. На полигон Сары-Шаган поставлено все необходимое современное оборудование экспериментально-испытательной базы, которое позволит обеспечить получение измерительной информации в полном объеме.
В настоящее время проводятся монтажные и пуско-наладочные работы на измерительных средствах.
Кроме того, в 2017 году завершатся работы по модернизации экспериментальной испытательной радиолокационной станции «Неман-П», направленной на расширение информационных возможностей и увеличение рубежей работы станции, продление сроков эксплуатации и повышение ее эксплуатационной надежности.
На полигон поставлены комплексы оптико-электронных систем наземного базирования «Берет-М», оптико-электронные станции траекторно-измерительного комплекса «ОЭС ТИК», оптико-электронные станции «Сажень-ТМ», антенные комплексы приемо-телеметрической информации АП-4, современные приемо-регистрирующие станции и аппаратура системы единого времени, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
09.01.2017
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