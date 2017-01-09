Экс-генсек ООН обеспокоен тем, что Иран мог нарушить оружейное эмбарго



Члены военизированной организации "Хезболлах"

Источник: presstv.ir Члены военизированной организации "Хезболлах"Источник: presstv.ir

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бывший генсек ООН Пан Ги Мун обеспокоен возможным нарушением международных норм в области оборота оружия со стороны Ирана, передает агентство Рейтер.

Согласно докладу, который Пан Ги Мун внес в Совбез ООН 30 декабря, Тегеран мог нарушить правила, поставляя оружие и ракеты шиитскому движению "Хезболла" в Ливане.

"В телевизионном обращении, переданном телеканалом Al Manar TV 24 июня 2016 года, лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла объявил, что бюджет движения, зарплаты, расходы, оружие и ракеты поступают от Ирана", - говорится в документе.

"Я очень обеспокоен этим заявлением, которое говорит о том, что передача оружия… от Ирана "Хезболле" могла быть предпринята вопреки резолюции СБ ООН", - приводит агентство выдержки из доклада Пан Ги Муна.

ООН обратилась к миссии Ирана с просьбой прояснить этот вопрос. В ответ представители Тегерана утверждали, что меры, принятые Ираном "в ходе борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом в регионе", соответствуют интересам национальной безопасности страны и ее международным обязательствам, передает Рейтер.

В отношении Ирана продолжает действовать оружейное эмбарго и санкции, связанные с его ядерной и ракетной деятельностью.