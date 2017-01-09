Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Электрический самолет RX1E (КНР)
Источник: www.news.cn
ПЕКИН, 9 янв - РИА Новости, Иван Булатов.] Китай стал третьей страной в мире, которая провела успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах.
Как пишет газета "Кэчжи жибао", новая машина была разработана учеными из провинции Ляонин на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E.
Тестовый полет состоялся в городе Шэньян. По данным газеты, самолет достиг высоты в 320 метров над землей.
Самолет оснащен водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 кВт, за счет чего осуществляется питание бортовых систем, электромотора, а также ведется подзарядка аккумуляторов.
"Кэчжи жибао" отмечает, что тестовые полеты собственных самолетов с водородными топливными элементами провели также США и Германия.
09.01.2017
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