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Сеул примет меры в случае нового испытания КНДР межконтинентальной ракеты

10.01.2017 ИТАР-ТАСС 37 0
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F-16 ВВС Южной Кореи
F-16 ВВС Южной Кореи. Источник: en.academic.ru

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет

СЕУЛ, 9 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея (РК) предпримет жесткие ответные шаги в случае нового запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом заявил на брифинге в Сеуле официальный представитель Министерства национальной обороны РК.

"Военные Южной Кореи решительно и жестко отреагируют на пуск МБР", - подчеркнул он, не уточнив при этом, какие конкретные меры будут приняты в этом случае.

Днем ранее представитель МИД КНДР заявил, что Пхеньян разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету "в интересах самообороны на фоне ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов". "Время и место проведения испытания определит руководство страны", - отметил дипломат.

В Пхеньяне настаивают на том, что КНДР "приступила к разработке МБР исключительно из-за враждебной политики Вашингтона, который многие годы пытается нарушить суверенитет и права народной республики". Как подчеркнул представитель МИД КНДР, "невзирая на беспрецедентные санкции и давление, КНДР провела в прошлом году испытание водородной бомбы". Кроме того, страна "располагает стандартизированными ядерными боевыми частями", отметил дипломат.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, заявляя, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за враждебной политики Вашингтона.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Южная Корея
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