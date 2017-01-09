Гендиректор НИИП имени Тихомирова Юрий Белый: «Среди мобильных ЗРК средней дальности равных комплексу «Бук-М3» по боевой эффективности не существует»



Генеральный директор НИИП Юрий Белый

Источник: НИИП им. Тихомирова Генеральный директор НИИП Юрий БелыйИсточник: НИИП им. Тихомирова

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС-АВН. В конце прошлого года концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал поставку Минобороны РФ нового зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». Первый бригадный комплект поступил на вооружение Южного военного округа и сейчас успешно осваивается в войсках.

Головным изготовителем данного комплекса является Ульяновский механический завод, а разработчиком - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова, входящие в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей».

О том, как какие задачи способен решать «Бук-М3», в чем его преимущества перед другими мобильными комплексами средней дальности, планируется ли этот ЗРК предлагать для поставки на экспорт рассказал «Интерфаксу-АВН» генеральный директор НИИП имени Тихомирова Юрий БЕЛЫЙ.

- Юрий Иванович, чем новый ЗРК «Бук-М3» отличается от комплексов «Бук» предыдущих поколений, которые сегодня стоят на вооружении Сухопутных войск?

- ЗРК «Бук-М3» - это уже четвертое поколение мобильных комплексов средней дальности, головным разработчиком которых является наш институт. Кстати, 23 января исполняется 50 лет с даты принятия на вооружение первого комплекса «Куб», который поставлялся в 27 стран мира под экспортным названием «Квадрат». Несмотря на свой солидный возраст он до сих пор стоит на вооружении ряда стран и до сих пор в «Рособоронэкспорт» приходят заявки с просьбой о проведении его модернизации.

Комплекс нового поколения «Бук-М3», сохранив общую структуру построения ЗРК «Бук-М2», кардинально превосходит его по основным тактико-техническим характеристикам. Во-первых, возимый боекомплект ракет в составе дивизиона существенно увеличен, что, очевидно, значительно повышает боевую эффективность комплекса при отражении массированного налета средств воздушного нападения. Сейчас на каждой самоходной огневой установке (СОУ) вместо 4 готовых к бою ракет размещается 6, а на каждой пусковой установке (ПУ) вместо 8 до 12 ракет.

Во-вторых, существенно увеличены зоны поражения всей номенклатуры целей от аэродинамических до тактических и крылатых ракет, повышена помехозащищенность, живучесть и надежность комплекса.

В третьих, за счет применения семикатковых (вместо шестикатковых) гусеничных шасси повышена проходимость и грузоподъемность боевых средств комплекса, а использование специальных транспортно-пусковых контейнеров для ракет позволило улучшить эксплуатационные характеристики.

- Какая ракета используется на ЗРК «Бук-М3»: та же, что и на предыдущих комплексах, или совершенно новая? Сможет ли она поражать баллистические, а также высокоманевренные скоростные цели типа крылатая ракета?

- Для ЗРК «Бук-М3» Долгопрудненским НПП разработана и изготавливается совершенно новая ракета 9М317М, не имеющая мировых аналогов в своем классе. В отличие от ракеты 9М317 комплекса «Бук-М2» ее ТТХ увеличены практически вдвое, и, естественно, значительно повышены показатели по поражению тактических баллистических и крылатых ракет. Однако в новом комплексе предусмотрена и стрельба ракетами 9М317 при использовании пуско-заряжающих установок (ПЗУ) из состава ЗРК «Бук-М2».

- Проводились ли практические стрельбы ЗРК «Бук-М3» перед их отправкой в войска, участвовали ли в этих стрельбах военные специалисты?

- Да, конечно, такие стрельбы предусмотрены действующими стандартами по передаче техники госзаказчику. В том числе проведены с участием военных специалистов успешные пуски по мишени, имитирующей тактическую баллистическую ракету.

Что касается штатных военных расчетов, то боевые стрельбы они, как правило, проводят позже.

- Каким образом было организовано переучивание боевых расчетов на ЗРК «Бук-М3»?

- В задачу разработчика входит создание как конструкторской, так и эксплуатационной документации. Кроме того, госзаказчик, как правило, заказывает разработку тренажеров боевых средств комплекса. А само обучение расчетов осуществляется в специальных учебных центрах министерства обороны.

- Когда поставленные Минобороны России комплексы смогут заступить на боевое дежурство?

- Ответ на заданный вопрос - в компетенции госзаказчика.

- Ведется ли разработка морской версии комплекса «Бук-М3»?

- Разработка корабельных ЗРК – это не наш профиль. Морские комплексы ПВО типа «Штиль», «Ураган», которые используют ракеты комплексов серии «Бук», разрабатывают другие предприятия концерна ВКО «Алмаз-Антей».

- Будет ли ЗРК «Бук-М3» предлагаться для поставки на экспорт, и если да, то когда будет оформлен рекламный паспорт на это изделие?

- Да, такую задачу поставил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Валентинович Новиков, и в настоящее время ведутся работы по оформлению паспорта экспортного облика.

На одобрение вышестоящих организаций мы предложили дать название экспортному варианту комплекса - «Квадратура». Предлагаемое название ассоциируется с названием первого поколения ЗРК в экспортном исполнении - «Квадрат». Представляется, что широкая известность комплекса «Квадрат» за рубежом будет способствовать успешному продвижению на внешнем рынке комплекса «Бук-М3Э» («Квадратура»), образно говоря - «Квадрат» на Ура!

- Есть ли у ЗРК «Бук-М3» зарубежные аналоги?

- По имеющейся у нас информации по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу «Бук-М3» не существует. В определенной степени к аналогу можно отнести европейский комплекс SAMP-T.

- На форуме «Армия-2016» было объявлено, что начаты опытно-конструкторские работы по созданию зенитных ракетных комплексов средней дальности пятого поколения. Сколько времени потребуется для разработки этого комплекса, когда он может быть принят на вооружение?

- Да, концерн ВКО «Алмаз-Антей» принял принципиальное решение о продолжении работ по линейке ЗРК «Бук», не дожидаясь оформления официального ТЗ (технического задания) от Минобороны. Это решение одобрено коллегией ВПК и такие работы разворачиваются за счет собственных средств концерна.

Из отечественного и зарубежного опыта создания подобных сложных высокотехнологичных систем требуется порядка 7-10 лет. Разумеется, и мы все надеемся, что на период разработки не повторится «лихолетье» 1990-х годов.