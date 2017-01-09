Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Разработчик рассказал об особенностях нового зенитного комплекса "Бук-М3"

10.01.2017 Lenta.ru 32 0
0
Понравилась новость?
 +1
ЗРК "Бук-М3"
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"
Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", принятый на вооружение в 2016 году, кардинально превосходит предшественников по основным тактико-техническим характеристикам. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил генеральный директор НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (разработчика комплекса) Юрий Белый.

"Среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу "Бук-М3" не существует. В определенной степени к аналогу можно отнести европейский комплекс SAMP-T", — подчеркнул Белый.

По его словам, улучшение характеристик достигнуто несколькими способами. Увеличение возимого боекомплекта повысило эффективность при отражении массированных налетов. На каждой самоходной огневой установке размещены шесть ракет (вместо четырех на "Бук-М2"), а на транспортно-пусковой установке — 12 (вместо шести). Характеристики пусковой установки улучшены за счет применения семикатковых гусеничных шасси, увеличена проходимость и грузоподъемность. Использование транспортно-пусковых контейнеров для ракет упростило эксплуатацию.

Существенно увеличены зоны поражения, причем по всем видам целей: аэродинамическим и баллистическим, включая тактические и крылатые ракеты. Повышена помехозащищенность.

Для комплекса разработана новая ракета 9М317М, отличающаяся от 9М317 из состава "Бук-М2" повышенными показателями по перехвату крылатых и тактических баллистических ракет. При этом сохранена возможность применения ракет 9М317.

Первая зенитная ракетная бригада получила комплексы "Бук-М3" в ноябре 2016 года.

Единый зенитный ракетный комплекс армейского звена 9К317М "Бук-М3" представляет собой глубокое усовершенствование 9К317 "Бук-М2". Дивизион таких "Буков" способен одновременно обстреливать на дальности от 2,5 до 70 километров и на высоте до 35 километров 36 целей, движущихся с максимальной скоростью до трех километров в секунду.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
9М317 ЗУР
Бук-М2

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.01 00:21
  • 2
В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США
  • 09.01 23:59
  • 7
Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
  • 09.01 23:44
  • 20
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 09.01 23:30
  • 3
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
  • 09.01 23:27
  • 3110
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.01 23:17
  • 2
Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
  • 09.01 23:06
  • 6
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 09.01 22:56
  • 3
Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий
  • 09.01 22:53
  • 28
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 09.01 22:43
  • 20
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 09.01 22:36
  • 1
Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
  • 09.01 22:31
  • 2
Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"
  • 09.01 22:29
  • 1
Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии
  • 09.01 22:21
  • 12
Американская и сверхтяжелая
  • 09.01 22:15
  • 1
Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  