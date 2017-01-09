Вертолетчики ЗВО в ходе учений совершат более 100 вылетов



Ракетная атака колонны условного противника с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на RAE-2015

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Ракетная атака колонны условного противника с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на RAE-2015Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Летчики полка армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений в Ленинградской области за неделю совершат более 100 учебно-тренировочных вылетов, 20 из которых - с атаками воздушных целей условного противника, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

На аэродроме Пушкин в Ленинградской области начались первые в 2017 году учебно-тренировочные полеты вертолетчиков полка армейской авиации ЗВО.

"В ходе занятий летчики отработают практические действия - взлет и посадку, полет по заданному маршруту с разведкой, обнаружением и поражением воздушных целей условного противника. Распознавание целей и наведение на них управляемых ракет производится с помощью обзорной прицельной системы нового поколения с телевизионным и лазерным каналами", - сказал Мугинов.

По его информации, в качестве имитации воздушной цели условного противника выступит вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор". "Попадание в цель фиксируется фотоконтрольным прибором", - отметил представитель ЗВО.