Вертолетчики ЗВО в ходе учений совершат более 100 вылетов
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Ракетная атака колонны условного противника с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на RAE-2015
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Летчики полка армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений в Ленинградской области за неделю совершат более 100 учебно-тренировочных вылетов, 20 из которых - с атаками воздушных целей условного противника, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
На аэродроме Пушкин в Ленинградской области начались первые в 2017 году учебно-тренировочные полеты вертолетчиков полка армейской авиации ЗВО.
"В ходе занятий летчики отработают практические действия - взлет и посадку, полет по заданному маршруту с разведкой, обнаружением и поражением воздушных целей условного противника. Распознавание целей и наведение на них управляемых ракет производится с помощью обзорной прицельной системы нового поколения с телевизионным и лазерным каналами", - сказал Мугинов.
По его информации, в качестве имитации воздушной цели условного противника выступит вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор". "Попадание в цель фиксируется фотоконтрольным прибором", - отметил представитель ЗВО.
09.01.2017
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