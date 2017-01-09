Песков: о позиции Трампа по докладу о хакерских атаках пока говорить рано
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Глобальная безопасность
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Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пока доподлинно неизвестно о реакции избранного президента США Дональда Трампа на доклад американских спецслужб, в которых Россия обвиняется в хакерских атаках, поскольку Трамп лично еще не высказывался на этот счет, поэтому судить о его позиции рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Доподлинно об этом неизвестно, потому что пока мы с вами реакцию господина Трампа не знаем. Избранный президент пока сам не выступал с какими-либо комментариями однозначными на этот счет. И поэтому мы не можем судить", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о докладе американских спецслужб о хакерских атаках.
ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.
09.01.2017
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