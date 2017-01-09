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Сингапур посудится с Гонконгом за захваченные бронетранспортеры

10.01.2017 Lenta.ru 31 0
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Terrex 8x8 APC
Бронетранспортер Terrex 8x8 APC
Источник: www.army-technology.com

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун направил официальное письмо главе администрации Гонконга Лян Чжэньину с требованием вернуть стране девять бронетранспортеров Terrex, конфискованных в ноябре во время досмотра контейнеров в местном порту. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Как объяснили в Гонконге, инцидент будет разрешаться в соответствии с законами специального административного района КНР. По мнению министра обороны Сингапура Нг Енг Хена, бронемашины защищены суверенитетом страны и их конфискация нарушает нормы международного права.

Принадлежащие Сингапуру бронетранспортеры Terrex AV81 24 ноября были конфискованы гонконгской таможней во время досмотра контейнеров в местном порту. Военная техника возвращалась после участия в тренировках на Тайване.

Terrex, производством которого занимается сингапурская компания ST Engineering, при массе 25 тонн способен развивать скорость до 110 километров в час, а запас его хода по топливу составляет 800 километров. Данные о бронировании машины засекречены. В варианте боевой машины пехоты Terrex может быть вооружен 40-миллиметровым гранатометом и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

09.01.2017
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Страны
Китай
Конго
Сингапуp
Тайвань

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