Сингапур посудится с Гонконгом за захваченные бронетранспортеры



Бронетранспортер Terrex 8x8 APC

Источник: www.army-technology.com Бронетранспортер Terrex 8x8 APCИсточник: www.army-technology.com

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун направил официальное письмо главе администрации Гонконга Лян Чжэньину с требованием вернуть стране девять бронетранспортеров Terrex, конфискованных в ноябре во время досмотра контейнеров в местном порту. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Как объяснили в Гонконге, инцидент будет разрешаться в соответствии с законами специального административного района КНР. По мнению министра обороны Сингапура Нг Енг Хена, бронемашины защищены суверенитетом страны и их конфискация нарушает нормы международного права.

Принадлежащие Сингапуру бронетранспортеры Terrex AV81 24 ноября были конфискованы гонконгской таможней во время досмотра контейнеров в местном порту. Военная техника возвращалась после участия в тренировках на Тайване.

Terrex, производством которого занимается сингапурская компания ST Engineering, при массе 25 тонн способен развивать скорость до 110 километров в час, а запас его хода по топливу составляет 800 километров. Данные о бронировании машины засекречены. В варианте боевой машины пехоты Terrex может быть вооружен 40-миллиметровым гранатометом и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.