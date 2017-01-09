AIM-120D. Создание, доводка и SIP
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Самолет с обычными взлетом и посадкой F-35A завершил первый пуск ракеты AIM-120 на полигоне Point Mugu Sea 5-го июня 2013-го года.
Источник: strategypage.com
ВВС США продолжают совершенствование УР воздушного боя AMRAAM версии AIM-120D большой дальности стрельбы.
Испытания ракеты этого варианта начались в 2008 году. УР оснащена двусторонней линией передачи данных, более точной системой позиционирования GPS/IMU и расширенными возможностями наведения на больших углах атаки за пределами линии прицеливания (Hight-Angle Off-Boresight - HOBS). Двусторонняя линия обмена информацией позволяет передавать пилоту истребителя данные в реальном времени для оценки возможности поражения цели и в случае необходимости может быть принято другое решение (вероятно, речь идет о выборе другой цели - прим. ВП). Ракета имеет повышенную степень помехозащищенности.
AIM-120D достигла начальной боевой готовности в ВВС США в 2015 году. В рамках программы усовершенствования системы (System Improvement Program - SIP), в частности, компания Nammo работает над улучшением двигательной установки УР. Вариант SIP-3 должен быть создан в в 2020-2023 годах.
Первым иностранным оператором ракеты этой версии стала Австралия, которая приобрела 450 единиц на сумму 1,1 млрд долл США (с учетом работ по интеграции на истребители F/A-18F, EA-18G и F-35A).
В общей сложности произведено более 20 тыс ракет семейства AMRAAM, из которых 4200 израсходовано. Некоторые эксперты полагают, что максимальная дальность европейской УР Meteor составляет 200 км, AIM-120D - 160 км. Однако баллистическая дальность не может быть эквивалентом боевой дальности при поражении высокоманевренной цели типа истребителя, отмечает польский источник.
09.01.2017
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