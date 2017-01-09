СМИ: Москва и Манила заключат соглашение о наблюдении за военными учениями



Оперативно-тактические учения Северо-Кавказского военного округа

Источник: РИА Новости Оперативно-тактические учения Северо-Кавказского военного округаИсточник: РИА Новости

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что Россия и Филиппины находятся на заключительном этапе подписания соглашения, которое позволит лидерам обеих стран присутствовать на военных учениях друг друга, передает агентство Рейтер.

Ранее в посольстве РФ на Филиппинах РИА Новости сообщили, что президент страны Родриго Дутерте побывал на борту большого противолодочного корабля ВМФ России "Адмирал Трибуц", который недавно заходил с визитом дружбы в порт Манилы.

Также СМИ сообщили, что филиппинское руководство поддерживает идею проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

"Мы будем наблюдать за их (российскими - ред.) учениями", - заявил Лорензана журналистам в ходе выступления на военной базе в Маниле.

"Если нам понадобится их (РФ - ред.) опыт, тогда мы присоединимся к учениям", - сказал министр. "Совместные учения возможны, но сначала мы будем обмениваться визитами", - добавил глава Минобороны.

Лорензана подчеркнул, что соглашение с Москвой не окажет влияния на союз с традиционным партнером Филиппин - США.