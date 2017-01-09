СМИ: Москва и Манила заключат соглашение о наблюдении за военными учениями
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Оперативно-тактические учения Северо-Кавказского военного округа
Источник: РИА Новости
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что Россия и Филиппины находятся на заключительном этапе подписания соглашения, которое позволит лидерам обеих стран присутствовать на военных учениях друг друга, передает агентство Рейтер.
Ранее в посольстве РФ на Филиппинах РИА Новости сообщили, что президент страны Родриго Дутерте побывал на борту большого противолодочного корабля ВМФ России "Адмирал Трибуц", который недавно заходил с визитом дружбы в порт Манилы.
Также СМИ сообщили, что филиппинское руководство поддерживает идею проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.
"Мы будем наблюдать за их (российскими - ред.) учениями", - заявил Лорензана журналистам в ходе выступления на военной базе в Маниле.
"Если нам понадобится их (РФ - ред.) опыт, тогда мы присоединимся к учениям", - сказал министр. "Совместные учения возможны, но сначала мы будем обмениваться визитами", - добавил глава Минобороны.
Лорензана подчеркнул, что соглашение с Москвой не окажет влияния на союз с традиционным партнером Филиппин - США.
09.01.2017
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