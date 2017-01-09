Китай запустил три спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя



Источник: © EPA/HOW HWEE YOUNG Источник: © EPA/HOW HWEE YOUNG

СМИ КНР назвали это событие началом новой эры в китайской коммерческой космонавтике

ПЕКИН, 9 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя на твердом топливе "Куайчжоу-1А".

Как сообщило Центральное телевидение Китая, это событие "положило начало новой эре в коммерческой космонавтике КНР".

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) в 12:11 по местному времени (7:11 мск) компанией, подчиняющейся Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Отмечается, что один из спутников - JL-1 ("Цзилинь-1") - будет использоваться главным образом для наблюдения за лесными массивами, предупреждения и ликвидации стихийных бедствий. Этот космический аппарат способен с высокой точностью отображать отслеживаемую земную поверхность. Еще два телекоммуникационных спутника - CubeSats XY-S1 и Caton-1 - были отправлены на орбиту в экспериментальных целях.

Первые твердотопливные малогабаритные ракеты-носители серии "Быстрый челн" ("Куайчжоу-1" и "Куайчжоу-2") КНР запустила в 2013 и в 2014 гг.

В сентябре прошлого года местные СМИ сообщили, что в городе Ухань (провинция Хубэй) будет создана коммерческая база космической промышленности, которая станет специализироваться на разработке ракет-носителей и спутников, коммерческих космических запусках и обработке данных с орбиты. Ожидается, что к 2020 году она будет выпускать до 50 ракет и 140 спутников в год.

CASIC ведет разработку ракеты-носителя "Куайчжоу-11", которая сможет доставлять грузы весом до тонны на высоту 700 км. Первый ее запуск намечен на 2017 год.