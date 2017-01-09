Ракеты США нацелились на гуманность



Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS

Источник: http://www.mainpump.ru/ Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARSИсточник: http://www.mainpump.ru/

В США обещают заменить ракеты кассетного типа на гуманную шрапнель

С декабря в США официально приняты на вооружение альтернативные ракеты для систем залпового огня, которые не будут оставлять после себя элементы кассетного боеприпаса. Такие требования к ним производитель объясняет желанием соблюдать международные соглашения в этой сфере, однако российские эксперты сомневаются в искренности подобных намерений.

Вооруженные силы США принимают на вооружение всепогодную высокоточную управляемую ракету для систем залпового огня с дальностью стрельбы более 70 км (Guided Multiple Launch Rocket System, GMLRS), которая не будет оставлять на поле боя неразорвавшиеся суббоеприпасы, пишет американский военный обозреватель Крис Осборн в своем издании Warrior. В новой системе от Lockheed Martin также будет существенно сокращен перечень регламентных работ по обслуживанию установок и ракет и увеличены межремонтные сроки.

Альтернативная боеголовка для ракет GMLRS, по утверждению разработчиков, должна заменить старые кассетные боеприпасы, которые обычно оставляют после себя опасные для гражданского населения невзорвавшиеся части. Новая технология будет находиться в полном соответствии с существующими нормами международного права, уверяют ее создатели.

Новый снаряд будет распадаться на поражающие элементы вроде шрапнели, которые будут убивать исключительно благодаря полученной ими во время взрыва кинетической энергии.

"Политика департамента боеприпасов в министерстве обороны США с июня 2008 года вызвала необходимость создания альтернативной боеголовки. У нас будет нулевой процент неразорвавшихся боеприпасов на поле боя", - рассказал менеджер по развитию высокоточного оружия и управления огнем фирмы Lockheed Martin Карл Стоецер.

Сейчас кассетные боеприпасы запрещены на основании соответствующей международной конвенции, которая была подписана в 2008 году в Осло и вступила в силу в августе 2010-го.

Первая управляемая ракета с "альтернативной боеголовкой" для РСЗО была изготовлена на сборочной линии завода концерна Lockheed Martin в городе Камден, штат Арканзас, цитирует Осборн заявление компании. Свой первоначальный контракт на производство альтернативных боеголовок GMLRS фирма получила от вооруженных сил США еще в июне 2015 года. По данным Warrior, фирма уже произвела более 25 тыс. ракет подобного типа.

GMLRS прежде всего используется, чтобы уничтожать вражеские укрепления, боевые бронированные машины, скопления живой силы, пункты управления и узлы связи. Во время войны в Афганистане эти системы успешно использовались для ликвидации руководителей движения "Талибан" высшего звена.

Боевое применение GMLRS наряду с использованием управляемых с помощью GPS артиллерийских снарядов калибра 155 мм типа Excalibur ознаменовало наступление новой эры в ведении общевойскового боя. У командиров частей и соединений появился выбор: использовать высокоточное оружие для гарантированного и быстрого поражения объектов противника вместо ведения различных видов огня артиллерии вроде заградительного или огневого вала, требующих большого расхода боеприпасов и не гарантирующих надежного подавления противника.

При наведении GMLRS, чтобы доставить боеголовку весом примерно 90 кг точно к цели, используются данные глобальной системы позиционирования (GPS) и автономные инерциальные технологии. Подрыв боевой части GMLRS может быть осуществлен на высоте над целью, что увеличивает общий поражающий эффект, добавил Стоецер.

GMLRS может также запустить так называемую унитарную боеголовку, которая предназначена для разрушения подземных целей. В боевых частях этого типа применяются взрыватели, функционирующие с некоторым замедлением, позволяющие подорвать боевую часть на необходимой глубине для более надежного поражения объекта противника.

Каждая управляемая ракета GMLRS с альтернативной боевой частью будет запускаться как обычная ракета с установки HIMARS или РСЗО семейства M270, подчеркивается в заявлении фирмы Lockheed Martin.

"Она заменит уже существующую технологию взрыва высокой скорости и огонь артиллерии боеприпасами повышенного могущества", - пообещал менеджер департамента по высокоточному оружию, ракетам и управлению огнем фирмы Lockheed Мисти Холмс.

Кроме того, альтернативные боеголовки GMLRS позволят всем, у кого на вооружении есть РСЗО (MLRS, предшественник GMLRS), иметь более эффективное вооружение без необходимости замены средств запуска. Ракеты MLRS с суббоеприпасами прекратили производить приблизительно шесть лет назад, говорится в заявлении фирмы Lockheed.

Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов ратифицировали уже более 100 государств.

"При этом наиболее крупные страны - производители такого оружия, а также обладатели самых крупных арсеналов - США, Россия и Китай - данное соглашение просто проигнорировали", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

От подписания конвенции отказались также Бразилия, Индия, Пакистан, Южная Корея и Израиль, которые считают кассетные боеприпасы необходимым и эффективным оружием.

Поэтому озабоченность американских военных строгим соблюдением конвенции 2008 года выглядит, мягко говоря, неестественно, считает Константин Макиенко. Тем не менее специалисты в США продолжают настаивать, что управляемые ракеты для систем залпового огня модернизируются исключительно в целях выполнения международных соглашений. Если же США действительно присоединятся к существующей конвенции по кассетным боеприпасам, это может потребовать от России ответных военно-политических шагов.

У России имеются аналоги GMLRS - РСЗО 9К58 "Смерч" калибра 300 мм и РСЗО 9К57 "Ураган" калибра 220 мм. Система "Ураган", в частности, комплектуется снарядами с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами или реактивными снарядами с кассетной головной частью с самоприцеливающимися боевыми элементами. "Смерч", кроме того, может применять корректируемые реактивные снаряды с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км.

Михаил Ходаренок