Грузовик выходит в Интернет



Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС

С нового года запрещено продавать новые легковые и грузовые машины без системы вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Ее установка стала обязательной в России и в странах Евразийского экономического союза.

В случае ДТП и других чрезвычайных ситуациях система автоматически подаст сигнал тревоги и укажет координаты ЧП. Подать сигнал тревоги через "ЭРА-ГЛОНАСС" можно и вручную.

В запрете есть исключение. Авто смогут продавать без "ЭРА-ГЛОНАСС" некоторые производители до конца 2019 года. Как пояснили "РГ" в Росстандарте, на три года продлили выданные до 31 декабря 2016 года одобрения типа транспортного средства.

Однако наиболее популярные иномарки уже с января будут поставляться с "ЭРА-ГЛОНАСС": большинство компаний прошли сертификацию и оформили необходимые документы, рассказал "РГ" вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев. По его расчетам, рост цен на авто в связи с новыми правилами составит от 10 до 40 тысяч рублей.

Сложно сейчас сказать, сколько таких машин будет продано в этом году, но совершенно точно, что дилеры уже не рассматривают обязательную установку "ЭРА-ГЛОНАСС" только как навязанное государством бремя.

"Система способна значительно повысить потребительские свойства автомобиля, если задействовать не только базовую функцию, но и смежные сервисы - с помощью них владелец сможет установить канал прямой коммуникации со своим автомобилем, выходить в Интернет, - говорит Рыдаев. - Вопрос, конечно, насколько быстро будут реализованы эти смежные сервисы, но я знаю, что большинство, если не все крупные поставщики, прорабатывают интеграцию "ЭРА-ГЛОНАСС" с автомобильными IT-системами.

Несомненно, это принципиально изменит рынок охранных систем и мультимедиа".

Однако не все дилеры смогут преподнести наличие "ЭРА-ГЛОНАСС" как преимущество, считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Не исключено, что повышенным спросом будут все-таки пользоваться авто без системы, раз в ближайшие три года они все еще будут иметь право на существование. Особенно это касается покупателей бюджетных машин - их не слишком сильно волнует забота о безопасности. Например, они готовы приобрести авто с минимумом подушек безопасности и без АБС, если это дает существенную экономию.

"Пока нет передающихся через "сарафанное" радио примеров, когда "ЭРА-ГЛОНАСС" действительно спасала кому-то жизнь, не стоит рассчитывать, что покупатели будут ее рассматривать как неотъемлемую часть автомобиля и будут с готовностью за это переплачивать, - объясняет Удалов. - Тем более что в этом отношении мы идем даже впереди Европы".

Игорь Зубков