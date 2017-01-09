В ЮВО в 2016 году поступило более 1,4 тысячи единиц современной техники
БТР-82А на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости, Иван Капустин. Свыше 1,4 тысячи единиц современного вооружения и специальной техники поступило в Южный военный округ в 2016 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"План поставок новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в войска ЮВО в 2016 году выполнен в полном объеме. В Сухопутные войска, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения специального назначения Южного военного округа в прошедшем году с заводов-изготовителей страны поступило более 1,4 тысячи единиц современной бронетанковой, и автомобильной, и инженерной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы и другой специальной техники", - пояснили в пресс-службе военного округа.
Отмечается, что в рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и на зарубежные военные базы современных танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.
Как уточнили в пресс-службе ЮВО, всего с 2010 года в войска поступило более 7 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.
09.01.2017
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