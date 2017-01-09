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На Камчатке прошли соревнования подводников в военной форме и с автоматом

10.01.2017 РИА Новости 56 0
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Комплекс "Платформа-М"
Ударный роботизированный комплекс "Платформа-М" и подразделения охраны на причале базирования 10-й дивизии подводных лодок Командования подводных сил Тихоокеанского флота. Вилючинск (Камчатка)
Источник: МО РФ

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Первенство подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию прошло в Вилючинске в рамках новогодней спартакиады, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.

"В первенстве участвовали сильнейшие команды управления, соединений и экипажей подводных лодок Тихоокеанского флота. Всего в соревнованиях выступило около 50 военнослужащих. В программу соревнований включены заплывы свободным стилем, брассом и эстафета на дистанции 100 метров в личном и командном зачете. Особенно захватывающим стало состязание моряков-подводников в специальном прикладном виде спорта - плавании в военной форме одежды с оружием (автомат АК-74)", - рассказал он.

По словам Матвеева, в этом году в данном виде спорта сильнейшей стала сборная команда управления подводных сил.

По завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры соревнований получили ценные призы и памятные дипломы.

09.01.2017
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Продукция
АК-74 "Калашников"
Проекты
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