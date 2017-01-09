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Северный флот планирует ряд арктических походов в 2017 году

10.01.2017 РИА Новости 59 0
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АПЛ «Смоленск» и «Воронеж»
Атомные подводные лодки Северного флота «Смоленск» и «Воронеж» на штатной стоянке
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Северный флот России планирует выполнить ряд арктических походов кораблей в 2017 году, также будут проведены тактические учения с подразделениями на арктических островах, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"В 2017 году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах", - сказал он.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что "приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике".

По его словам, "у Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике - это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России - Северного морского пути, а также в области проведения спасательных операций и обеспечения экологической безопасности в арктической зоне".

Серга отметил, что в арктической зоне также спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России. Он добавил, что "наряду с освоением Арктики Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов РФ и в других районах Мирового океана, в том числе и в Средиземноморском бассейне".

09.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ

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