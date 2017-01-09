Спасательная служба ВМФ получила четыре новых тренажерных комплекса
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Водолазное снаряжение с водолазным шлемом Gorski, установка кавитационной очистки Ерш, водолазное снаряжение СВУ-5, цепная пила. ГК "Тетис Про"
Источник: Группа компаний "Тетис"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ получила четыре новых тренажерных комплекса для водолазов и военных спасателей, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"В Военно-Морском Флоте завершены работы по установке, монтажу и вводу в эксплуатацию четырех тренажерных комплексов КСТ. Комплексы доставлены и смонтированы в пунктах базирования флотов - Севастополе, Северодвинске и Каспийске", - говорится в сообщении.
Два комплекса КСТ установлены и эксплуатируются в учебном центре (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ, город Севастополь) Объединенного учебного центра ВМФ. По одному комплексу получили в свой состав Беломорская военно-морская база и Каспийская флотилия.
Каждый тренажерный комплекс имеет три рабочих места. Они предназначены для обучения и тренировки водолазов правильным приёмам дыхания в нормальных условиях, повышения уровня специальной подготовки водолазного состава, практического формирования, совершенствования и контроля профессиональных умений и навыков личного состава при действиях в различных видах водолазных снаряжений: СВУ-5-1, СВУ-5-2, СВГ-200 и аппаратах: АВМ-12К, ИДА-71, ИДА-72В, а также для отработки типовых аварийных ситуаций, возникающих в ходе водолазного спуска.
09.01.2017
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