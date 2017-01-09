Севфлот продолжит решение задач в Арктике в 2017 году



Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 Северного флота в море. 15.10.2016

Источник: Пресс-служба Северного флота Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 Северного флота в море. 15.10.2016Источник: Пресс-служба Северного флота

МУРМАНСК, 9 янв - РИА Новости. Одним из главных направлений деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга со ссылкой на командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

"Приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике", - сказал Евменов при постановке задач подчиненным силам.

Командующий также отметил, что у Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике. "Это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России - Северного морского пути, а также в области проведения спасательных операций и обеспечения экологической безопасности в арктической зоне", - отметил Евменов.

В 2017 году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

"В Арктической зоне также спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России", - добавил Серга.

Наряду с освоением Арктики Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации и в других районах Мирового океана, в том числе и в Средиземноморском бассейне.