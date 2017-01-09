Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: "фонари-охранники" защитят режимные объекты Минобороны

10.01.2017 РИА Новости 33 0
0
Понравилась новость?
 0
Редан-125
РЛД Редан-125
Источник: nikiret.ru

МОСКВА, 09 янв - РИА Новости. Министерство обороны получит охранную систему, которая защитит военные городки, аэродромы и штабы от вражеских разведчиков и диверсантов, пишет газета "Известия". Новейшая разработка "Редан-125" создана специалистами Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники.

Система защиты периметра состоит из модулей, внешне напоминающих уличные фонари. Устройства создают между собой электромагнитное поле, засекающее всех приблизившихся к объекту лиц. Данные поступают на пульт оператора, у которого на планшетном компьютере отображаются контуры нарушителя, его оружие, а также направление движения злоумышленника.

Фонари-охранники "видят" друг друга на расстоянии до 150 метров.

Сейчас для охраны режимных объектов применяются так называемый лазерный периметр и обзорные видеокамеры. У последних есть мертвые зоны, а на эффективность лазеров, если они находятся вне помещений, существенно влияют погодные условия. "Редан-125" не подвержен влиянию этих факторов.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.01 00:21
  • 2
В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США
  • 09.01 23:59
  • 7
Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
  • 09.01 23:44
  • 20
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 09.01 23:30
  • 3
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
  • 09.01 23:27
  • 3110
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.01 23:17
  • 2
Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
  • 09.01 23:06
  • 6
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 09.01 22:56
  • 3
Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий
  • 09.01 22:53
  • 28
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 09.01 22:43
  • 20
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 09.01 22:36
  • 1
Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
  • 09.01 22:31
  • 2
Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"
  • 09.01 22:29
  • 1
Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии
  • 09.01 22:21
  • 12
Американская и сверхтяжелая
  • 09.01 22:15
  • 1
Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  