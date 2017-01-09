СМИ: "фонари-охранники" защитят режимные объекты Минобороны



РЛД Редан-125

Источник: nikiret.ru РЛД Редан-125Источник: nikiret.ru

МОСКВА, 09 янв - РИА Новости. Министерство обороны получит охранную систему, которая защитит военные городки, аэродромы и штабы от вражеских разведчиков и диверсантов, пишет газета "Известия". Новейшая разработка "Редан-125" создана специалистами Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники.

Система защиты периметра состоит из модулей, внешне напоминающих уличные фонари. Устройства создают между собой электромагнитное поле, засекающее всех приблизившихся к объекту лиц. Данные поступают на пульт оператора, у которого на планшетном компьютере отображаются контуры нарушителя, его оружие, а также направление движения злоумышленника.

Фонари-охранники "видят" друг друга на расстоянии до 150 метров.

Сейчас для охраны режимных объектов применяются так называемый лазерный периметр и обзорные видеокамеры. У последних есть мертвые зоны, а на эффективность лазеров, если они находятся вне помещений, существенно влияют погодные условия. "Редан-125" не подвержен влиянию этих факторов.