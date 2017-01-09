Северный флот в 2017 году продолжит защиту интересов РФ в Средиземном море
|
Отрасли и сферы: Флот + Глобальная безопасность, Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Источник: © AP Photo
В пресс-службе флота также отметили, что приоритетным направлением деятельности останется Арктика
МУРМАНСК, 9 января. /ТАСС/. Северный флот в 2017 году продолжит походы в различные районы Мирового океана, в том числе в Средиземное море. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.
"В 2017 году Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации в различных районах Мирового океана, в том числе в Средиземноморском бассейне", - говорится в ее сообщении.
При этом приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году останется Арктика. Флот совершит ряд полярных походов, а также проведет различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах. Кроме того, на этот год запланированы учения по проведению спасательных операций и обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.
В 2016 году корабли Северного флота совершили несколько дальних походов в Средиземное море. Самый масштабный из них начался в сентябре, когда в этот регион отправилась корабельная авианосная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов".
09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.01.2017 Корабли Северного флота в 2017 году совершат походы в Арктику и Средиземноморье
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года
14.12.2016 Средиземное море: пять российских подводных лодок "теневого" патруля (Il Giornale, Италия)
28.10.2016 Огонь в небесах
20.10.2016 Большой сбор
03.10.2016 "Север" защитил Арктику
12.07.2016 В России разрабатывается новая ядерная торпеда
04.08.2015 В систему ПВО Заполярья включили палубные истребители