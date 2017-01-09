Северный флот в 2017 году продолжит защиту интересов РФ в Средиземном море

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В пресс-службе флота также отметили, что приоритетным направлением деятельности останется Арктика

МУРМАНСК, 9 января. /ТАСС/. Северный флот в 2017 году продолжит походы в различные районы Мирового океана, в том числе в Средиземное море. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"В 2017 году Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации в различных районах Мирового океана, в том числе в Средиземноморском бассейне", - говорится в ее сообщении.

При этом приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году останется Арктика. Флот совершит ряд полярных походов, а также проведет различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах. Кроме того, на этот год запланированы учения по проведению спасательных операций и обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

В 2016 году корабли Северного флота совершили несколько дальних походов в Средиземное море. Самый масштабный из них начался в сентябре, когда в этот регион отправилась корабельная авианосная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов".