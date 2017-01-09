Тральщик Черноморского флота "Ковровец" вошел в состав группировки ВМФ в Средиземноморье



Тральщик Черноморского флота "Ковровец"

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС, архив Тральщик Черноморского флота "Ковровец"Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС, архив

Противоминный корабль заменит в составе группировки морской тральщик "Иван Голубец", который находился в оперативной зоне более четырех месяцев

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тральщик Черноморского флота "Ковровец" вошел в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"Противоминный корабль на основе плановой ротации заменит в составе группировки однотипный морской тральщик "Иван Голубец", который действовал в дальней оперативной зоне более четырех месяцев", - сказал он.

"Ковровец" вышел из Севастополя в канун Нового года и уже приступил к выполнению задач по предназначению.