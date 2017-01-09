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Портфель заказов на истребитель Dassault Rafale в 2016 году превысил 100 единиц

10.01.2017 bmpd.livejournal.com 32 0
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Dassault Rafale
Истребитель Dassault Rafale преодолевает звуковой барьер
Источник: twitter.com/Engineer_PKS

Как сообщает французская газета «Les Echos» в статье «110 Rafale en commande à fin 2016», хотя компания Dassault Aviation опубликует свои финасовые результаты только 27 февраля 2017 года, недавно стало известно о портфеле заказов компании по итогам 2016 года.


Так, поступили заказы на 36 истребителей Rafale, «благодаря подписанию и вступлению в силу контракта с Индией», отмечает Dassault. То есть, на 12 самолетов меньше, чем в 2015 году, когда Египет и Катар остановили свой выбор на французских истребителях. Однако, как отмечают в компании, «этот новый заказ снова показывает качество Rafale».


В отношении самолетов бизнес авиации было получено 33 заказа на самолеты Falcon, в то же время 12 заказов на самолеты Falcon 5X были аннулированы. Эти показатели также хуже, чем ситуация годом ранее, по причине сложной ситуации на рынке бизнес-джетов.


В 2016 году заказчикам было поставлено девять истребителей Rafale – шесть французским вооруженным силам, и три – ВВС Египта. ВМС Франции получили два истребителя Rafale M после дооборудования в вариант F3.


Клиентам было передано 49 самолетов Falcon (55 в 2015 году), хотя компания рассчитывала передать заказчикам 50 самолетов.


По состоянию на 31 декабря 2016 года портфель заказов Dassault Aviation состоял из 63 самолетов Falcon и 110 Rafale, из которых 32 самолета Rafalе предназначаются для французского министерства обороны, а 78 Rafale - для экспортных заказчиков, по сравнению с 83 Rafale и 91 Falcon годом ранее.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Египет
Индия
Катар
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault

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