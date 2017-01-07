Планы Нигерии по закупке боевой техники в 2017 году



Боевой вертолет Ми-24В с опознавательными знаками ВВС Нигерии (нигерийский военный бортовой номер NAF-261), по всей видимости, после прохождения предпродажного ремонта перед поставкой в Нигерию с Украины из наличия. Снимок опубликован 11.12.2014

Источник: Василий Коба / www.airliners.net Боевой вертолет Ми-24В с опознавательными знаками ВВС Нигерии (нигерийский военный бортовой номер NAF-261), по всей видимости, после прохождения предпродажного ремонта перед поставкой в Нигерию с Украины из наличия. Снимок опубликован 11.12.2014Источник: Василий Коба / www.airliners.net

Министерство финансов Нигерии опубликовало проект бюджета министерства обороны страны на 2017 год. В нем дательно раписаны все статьи расходов, включая закупку вооружений. Для ВВС страны предусмотрены довольно существенные ассигнования. Так, планируется приобрести три китайских истребителя JF-17 на сумму 5 млрд найр (15 млн долл.), два российских боевых вертолета Ми-35М стоимостью 11,666 млрд найр (34 млн долл.), 10 пакистанских учебно-тренировочных самолетов MFI-395 Super Mushshak - 2 млрд найр (6 млн долл.).

Для сухопутных войск предусматривается приобретение 500 учебных и 500 боевых польских автоматических винтовок wz.96 Beryl, 16 польских многоцелевых трехосных автомобилей Honker производства предприятия Fabryka Samochodów Honker, снаряжение и боеприпасы.

Со стороны bmpd укажем, что годом ранее в нигерийском военном бюджете на 2016 год уже фигурировали практически те же суммы для закупки тех же указанных типов авциационной техники - 5 млрд найр для финансирования закупки трех истребителей JF-17 совместного китайско-пакистанского производства, 2,06 млрд найр - на закупку десяти поршневых учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak пакистанского производства, и 11,6 мрлд найр - на закупку двух российских боевых вертолетов Ми-35М. Поставки cамолетов Super Mushshak для ВВС Нигерии были начаты в конце 2016 года, а достоверные сведения о заключении контракта на закупку Нигерией истребителей JF-17 до сих пор отстуствуют.