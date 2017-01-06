Олланд признал необходимость увеличить военный бюджет Франции до 2% от ВВП



Военнослужащие ВС Франции

Источник: © EPA/IAN LANGSDON / POOL Военнослужащие ВС ФранцииИсточник: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

По словам французского лидера, это произойдет в ближайшие пять лет

ПАРИЖ, 6 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд согласился с мнением французских военачальников и признал необходимость увеличить финансирование вооруженных сил страны до уровня 2% от ВВП с нынешней отметки в 1,79%. Об этом он заявил в ходе выступления на авиабазе Мон-де-Марсан (департамент Ланд, юго-запад страны) с традиционным для начала года обращением к вооруженным силам страны.

"Франции следует продвигаться к увеличению военного бюджета до уровня в 2% от ВВП", - сказал Олланд. Он высказал предположение, что это, "судя по всему, произойдет в ближайшие пять лет".

В декабре прошлого года с требованием увеличить финансирование вооруженных сил страны выступил начальник главного штаба французской армии генерал Пьер де Вилье. Его выступление в СМИ получило широкую поддержку не только в армии, но и со стороны правых и право-центристских политиков.

Де Вилье предостерег при этом президента и правительство, что в случае отказа от повышения финансирования "армия может оказаться не в состоянии выполнять поставленные перед ней задачи", то есть внешние военные операции и борьбу против терроризма на национальной территории.