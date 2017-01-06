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Глава МИД Японии выступает за усиление военного сотрудничества с Францией

09.01.2017 ИТАР-ТАСС 19 0
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Фумио Кисида
Фумио Кисида
Источник: Reuters

Фумио Кисида заявил, что Япония расценивает Францию как привилегированного партнера в оборонной сфере

ПАРИЖ, 6 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида считает важным укреплять сотрудничество его страны в сфере обороны и обеспечения безопасности с Францией. Об этом он заявил в статье, опубликованной в газете Le Figaro.

"Япония расценивает Францию как привилегированного партнера в оборонной сфере", - пишет глава японского МИД. Он напоминает, что "связи исключительного по своей значимости партнерства давно объединяют две страны".

"Совершенно необходимо обеспечить, чтобы Япония и Европа поддерживали открытый и свободный мировой порядок, в частности выступая лидерами свободной торговли, что указывает на важность активно вести переговоры по заключению экономического партнерства между Японией и Европейским союзом, а также сотрудничать в сфере обеспечения правового государства", - отмечает также министр.

Разделять японское видение

"Мы хотели бы, чтобы наши европейские друзья разделяли видение Японией обширной зоны, включающей в себя регионы Тихого и Индийского океанов и простирающейся до Восточной Африки, как зоны единой и открытой", - надеется министр. "Улучшив взаимодействие между стремительным экономическим развитием Азии и богатым потенциалом Ближнего Востока и Африки, а также строго придерживаясь принципов правового государства в отношении морского пространства, мы могли бы обеспечить мир и стабильность в этих регионах. Япония намерена продолжать сотрудничество с Францией и другими европейскими странами по данным вопросам. /../ Я считаю, что усиленное франко-японское сотрудничество в сфере обороны и безопасности, включая обеспечение безопасности морских коридоров, в том числе в зоне Тихого и Индийского океанов, является высоко потенциальным ", - отмечает Фумио Кисида.

Ситуация напряженная

При этом он особо подчеркивает, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация в сфере обеспечения безопасности становится все более напряженной в результате осуществления КНДР программ в ядерной сфере и сфере создания баллистических носителей. Также к усилению напряженности приводят и "односторонние силовые попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно- Китайском морях".

"Мы надеемся, что Франция усилит свое присутствие в этом регионе", - подчеркивает глава японского МИД.

Новый этап

"Уверен, что развитие японо-французского сотрудничества в оборонной сфере и в сфере безопасности на основе подобного стратегического подхода позволит перейти к новому этапу, и я намерен приложить все зависящие от себя усилия к тому, чтобы 2017 год стал годом усиления связей между Японией, Францией и Европой", - подчеркивает Фумио Кисида.

Министр напоминает в этой связи, что у Франции и Японии имеются "многочисленные примеры успешного двустороннего сотрудничества". Это оказание совместной помощи развивающимся странам Азии и Африки в сфере обеспечения морской безопасности и борьбы против терроризма. Это также проведение совместных военных маневров, осуществление программ сотрудничества в сфере оборонной техники и оборонных технологий в соответствии с положениями договора о передаче технологий и осуществлении поставок оборонной техники от декабря 2016 года. Япония и Франция также успешно сотрудничают в космической области и в сфере киберобороны.

"Я выступаю за дальнейшее активное развитие подобного сотрудничества между двумя странами", - отмечает министр. Сегодня в Париже пройдут переговоры в формате "два плюс два" в которых участвуют главы МИД двух стран Фумио Кисида и Жан-Марк Эйро, а также министры обороны Японии Томоми Инада и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Накануне состоялись переговоры между главами военных ведомств, в ходе которых они достигли договоренности об укреплении сотрудничества в области безопасности.

06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Китай
КНДР
Франция
Япония
Проекты
Кибербезопасность
Ядерный щит

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