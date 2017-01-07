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СМИ: тестовый полет первого китайского авиалайнера состоится в 2017 году

09.01.2017 РИА Новости 18 0
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Самолет СОМАС С919
Церемония выкатки первого опытного летного образца китайского пассажирского магистрального самолета СОМАС С919 (регистрационный номер В-001А). Пудун (Шанхай), 02.11.2015
Источник: AFP

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости, Иван Булатов. Тестовый полет первого национального пассажирского авиалайнера КНР C919 состоится, вероятнее всего, в первом квартале 2017 года, пишет газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на Китайскую корпорацию коммерческих самолетов (COMAC).

В середине июня прошлого года сообщалось, что тестовый полет C919 запланирован на вторую половину 2016 года. В середине ноября были завершены ключевые испытания двигателей C919.

Согласно последним данным, 25 декабря 2016 года авиалайнер был доставлен в летно-испытательный центр. По данным одного из источников в индустрии, как пишет "Жэньминь жибао", первый тестовый полет авиалайнера может состояться уже в феврале, однако точная дата еще не определена.

Как отмечалось ранее, все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в 2017 году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. В апреле прошлого года агентство Синьхуа сообщило, что в Китае официально началось статическое испытание первого национального пассажирского лайнера.

C919 - проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 4075 километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов.

Также сообщалось, что в коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.

07.01.2017
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