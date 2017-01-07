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Ливанский министр рассказал о крупном проекте поставок вооружений из России

09.01.2017 РИА Новости 26 0
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ВС Ливана
ВС Ливана
Источник: zaiprotiv.info

БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Ливан надеется на активизацию в ближайшее время проекта на сумму более 500 миллионов долларов для поставок танков и ракетных установок из России, сообщил в интервью РИА Новости госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Ливан к концу минувшего года начал выход из двухлетнего политического кризиса с избранием президентом страны генерала Мишеля Ауна и формированием нового правительства. Ранее посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил РИА Новости, что его страна заинтересована в поставках российских вооружений для борьбы с террористами, в частности, Бейрут попросил о поставках противотанковых ракетных комплексов "Корнет", пушек и танков Т-72. Он также говорил, что проработка деталей идет на экспертном уровне.

"Есть проект на сумму больше полумиллиарда долларов по укреплению мощи ливанской армии за счет российского оружия, включая танки, ракеты и установки. Мы надеемся этот вопрос активизировать в условиях позитивной атмосферы, преобладающей сейчас", - сказал Раффуль.

Он добавил, что Ливан и Россия сходятся в общей стратегической задаче - борьбе с терроризмом. Нефтегазовая сфера также является приоритетом для нового правительства и предметом интереса во взаимодействии с Москвой.

"Российские компании были первыми, выступившими с предложениями участвовать в тендерах по нефти и газу наряду с другими, некоторые уже основали консорциум", - отметил госминистр. Он добавил, что вопрос будет разрабатываться в ближайшие месяцы.

07.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Ливан
Россия
Продукция
Корнет
Т-72

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