Ливанский министр рассказал о крупном проекте поставок вооружений из России



ВС Ливана

Источник: zaiprotiv.info ВС ЛиванаИсточник: zaiprotiv.info

БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Ливан надеется на активизацию в ближайшее время проекта на сумму более 500 миллионов долларов для поставок танков и ракетных установок из России, сообщил в интервью РИА Новости госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Ливан к концу минувшего года начал выход из двухлетнего политического кризиса с избранием президентом страны генерала Мишеля Ауна и формированием нового правительства. Ранее посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил РИА Новости, что его страна заинтересована в поставках российских вооружений для борьбы с террористами, в частности, Бейрут попросил о поставках противотанковых ракетных комплексов "Корнет", пушек и танков Т-72. Он также говорил, что проработка деталей идет на экспертном уровне.

"Есть проект на сумму больше полумиллиарда долларов по укреплению мощи ливанской армии за счет российского оружия, включая танки, ракеты и установки. Мы надеемся этот вопрос активизировать в условиях позитивной атмосферы, преобладающей сейчас", - сказал Раффуль.

Он добавил, что Ливан и Россия сходятся в общей стратегической задаче - борьбе с терроризмом. Нефтегазовая сфера также является приоритетом для нового правительства и предметом интереса во взаимодействии с Москвой.

"Российские компании были первыми, выступившими с предложениями участвовать в тендерах по нефти и газу наряду с другими, некоторые уже основали консорциум", - отметил госминистр. Он добавил, что вопрос будет разрабатываться в ближайшие месяцы.