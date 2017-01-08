Франция намерена усилить оборону против кибератак
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Кибервойна. Источник: npsod.ru
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не менее США может быть подвержена кибератакам и французские военные укрепят средства для их отражения, передает агентство Рейтер.
Министр отметил, что к 2019 году число "электронных солдат" - специалистов по кибербезопасности - будет удвоено и достигнет 2,6 тысячи при поддержке дополнительных 600 компьютерных экспертов.
Ле Дриан отметил рост киберугроз в последние годы, в том числе попытки IT-взломов министерства обороны Франции. "В 2016 году 24 тысячи внешних кибератак были блокированы нашими службами безопасности. Из них несколько сот довольно развитых попыток имели реальное намерение причинить вред", - приводит еженедельник Journal du Dimanche его слова.
Хотя эти кибернападения не достигли своей цели, риск ущерба важным инфраструктурным объектам (электро- и водоснабжение, здравоохранение, транспорт и другие коммуникации) является реальностью, заявил министр.
08.01.2017
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