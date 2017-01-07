Китай установит в Тибете гравитационные телескопы на высоте 6 тыс. метров



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Руководство КНР поставило перед учеными задачу - оборудовать самые высокогорные в мире обсерватории для более эффективного исследования космического пространства

ПЕКИН, 7 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти планируют установить в Тибете - самом высоком горном образовании на Земле - новейшие гравитационные телескопы на беспрецедентной высоте 6 тыс. метров над уровнем моря. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Китайской академии наук.

"В настоящий момент ведется установка первого прибора, имеющего кодовое название Нгари-1. Он будет расположен в 30 км к югу от города Шицюаньхэ", - рассказал в интервью журналистам профессор Яо Юнцян, принимающий участие в работе межведомственной группы специалистов. Руководство страны поставило перед ними задачу - оборудовать самые высокогорные в мире обсерватории для более эффективного исследования космического пространства.

Для строительства двух телескопов правительство КНР выделило 130 млн юаней ($18,7 млн). В проекте примут участие ученые из ряда научно-исследовательских организаций, в том числе Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук, Шанхайского института микросистем и информационных технологий, а также Института физики высоких энергий.

Как объяснил ученый, первый телескоп будет находиться на высоте 5,2 тыс. метров над уровнем моря, однако другой, Нгари-2, планируется разместить на 800 метров выше. Яо Юнцян не уточнил, сколько всего таких новейших детекторов гравитационных волн планируется установить в Тибете, отметив, что первый из них заработает в 2021 году.