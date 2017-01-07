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Легкий беспилотник. С континента на континент

09.01.2017 Военный паритет 12 0
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VA001
БЛА VA001
Источник: Vanilla Aircraft

5 января компания Vanilla Aircraft объявила о том, что 2 декабря ее беспилотник VA001 совершил беспосадочный полет продолжительностью 56 часов. Полет был зафиксирован как мировой рекорд для БЛА, оснащенных двигателем, использующего энергию сгорания топлива (combustion-powered) в классе массы 50-500 кг (Fédération Aéronautique Internationale Class U-1.c Group 1).

Первоначально полет был рассчитан на 120 часов, но был прерван из-за прогнозируемого сильного обледенения и ограничений по дальности. Аппарат приземлился с запасом топлива, достаточным еще на 90 часов полета. Полет начался 30 ноября с летного испытательного центра Университета Нью-Мексико недалеко от международного аэропорта Лас-Крусес. Средняя скорость составляла 57 узлов (105,5 км/ч - прим. ВП).

"Этот полет доказал возможность создания недорогих легких беспилотников, способных летать с одного континента на другой, выполнять полет в течение недели и возвращаться на том же залитом до полета внутреннем топливе. Мы очень довольны своим достижением", заявил представитель компании.

07.01.2017
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Страны
Мексика
Проекты
БПЛА

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