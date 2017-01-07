Легкий беспилотник. С континента на континент



БЛА VA001

Источник: Vanilla Aircraft БЛА VA001Источник: Vanilla Aircraft

5 января компания Vanilla Aircraft объявила о том, что 2 декабря ее беспилотник VA001 совершил беспосадочный полет продолжительностью 56 часов. Полет был зафиксирован как мировой рекорд для БЛА, оснащенных двигателем, использующего энергию сгорания топлива (combustion-powered) в классе массы 50-500 кг (Fédération Aéronautique Internationale Class U-1.c Group 1).

Первоначально полет был рассчитан на 120 часов, но был прерван из-за прогнозируемого сильного обледенения и ограничений по дальности. Аппарат приземлился с запасом топлива, достаточным еще на 90 часов полета. Полет начался 30 ноября с летного испытательного центра Университета Нью-Мексико недалеко от международного аэропорта Лас-Крусес. Средняя скорость составляла 57 узлов (105,5 км/ч - прим. ВП).

"Этот полет доказал возможность создания недорогих легких беспилотников, способных летать с одного континента на другой, выполнять полет в течение недели и возвращаться на том же залитом до полета внутреннем топливе. Мы очень довольны своим достижением", заявил представитель компании.