"Кфир" для Аргентины. Главное - цена
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Истребитель Kfir ВВС Колумбии
Источник: www.flickr.com
Аргентина заинтересована в приобретении истребителей Kfir производства Israel Aerospace Industries, ранее состоявших на вооружении ВВС Израиля.
Было проведено два раунда переговоров, но соглашения по цене все еще не достигнуто. Аргентинцы желают приобрести 18 истребителей на сумму не более 500 млн долл США.
Истребители Kfir последней версии Block 60 оснащены двигателем General Electric J-79. После проведенного капитального ремонта самолеты должны летать 1600 часов до последующего ремонта. Сообщается, что самолет оснащен бортовой РЛС типа ELTA 2032.
07.01.2017
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