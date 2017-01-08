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Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"

09.01.2017 Военный паритет 12 0
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Су-35СК
Самолет Су-35СК ВВС НОАК
Источник: militaryparitet.com

Китай будет использовать конструкцию приобретенных в России истребителей Су-35 для более эффективной модернизации существующих самолетов семейства Су.

Такое заявление сделал главный редактор китайского авиационного журнала "Аэрокосмические знания" Ван Янань (Wang Ya'nan). По его мнению, закупленные 24 истребителя Су-35 станут дополнением к парку многоцелевых Су-27 и Су-30, закупленных в 1990-нач. 2000 годов, и составивших основу ВВС и морской авиации КНР.

Российский истребитель Су-35 (фото) оснащен двигателями с изменением вектора тяги в разных направлениях для повышения маневренности и бортовой РЛС с фазированной решеткой, которая имеет улучшенные возможности для обнаружения стелс-самолетов, отметил редактор.

08.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35

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