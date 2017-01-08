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В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США

09.01.2017 Lenta.ru 12 0
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M1A2 Abrams
Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений в Пабраде, Литва
Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis

В Польшу в субботу, 7 января, прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Как сообщает агенство РАР, 250 солдат переброшены в рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО.

По информации "Польского радио", военные будут размещены в Жагани, Свентошуве, Сквежине и Болеславце, они пробудут на территории страны девять месяцев.

Развертывание бронетанковой бригады США в Польше должно быть завершено до конца месяца. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.

3 января сообщалось, что военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве. По словам представителя министерства обороны республики Асты Галдикайт, размещение военных — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном, которое необходимо для обеспечения безопасности республики.

22 ноября 2016 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о начале прибытия на территорию страны солдат многонационального батальона НАТО.

Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли, что рассматривают приближение войск Североатлантического альянса к территории страны как угрозу безопасности. В октябре Москва пообещала ответить на отправку батальонов НАТО в Польшу и Прибалтику. Как отмечалось, четыре усиленных многонациональных батальона должны появиться в регионе в начале 2017 года.

08.01.2017
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Литва
Польша
Россия
США
Компании
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