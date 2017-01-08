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Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы

09.01.2017 Lenta.ru 17 0
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АДС
Российский 5,45-мм двухсредный специальный автомат АДС
Источник: Сергей Птичкин/РГ

Российские силовики с 2018 года получат новые автоматы, приспособленные для ведения огня под водой и на суше. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает topwar.ru со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

"Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство", — сообщал ранее директор "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия" Алексей Сорокин. По его словам, автомат позволяет вести огонь на суше и под водой.

"Чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций", — уточнил Сорокин.

Первая зарубежная презентация российского автомата АДС состоялась в феврале 2015 года на выставке в Абу-Даби (ОАЭ). Новое стрелковое оружие может вести огонь как специальными патронами для подводной стрельбы, так и обычными — калибра 5,45 миллиметра, используя стандартный магазин автомата Калашникова. Это позволит пловцам применять одно и то же оружие на суше и под водой.

АДС может вести огонь одиночными выстрелами, отсечками по три выстрела и в режиме непрерывного огня. Он также оснащен подствольным гранатометом, который предназначен только для применения на поверхности. Использование АДС позволяет боевым пловцам обойтись одним видом оружия, тогда как раньше они были вынуждены брать на задание и подводные, и обычные автоматы.

08.01.2017
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