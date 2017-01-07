Артиллерийское перевооружение Индии



Южно-корейская установка K9 Thunder корпорации "Samsung Techwin" Южно-корейская установка K9 Thunder корпорации "Samsung Techwin"

Индия готова подписать контракт на сумму 660 млн долл США для приобретения САУ К9 калибра 155 мм (верхнее фото) производства южнокорейской компании Samsung Techwin. В Индии они будут собираться на заводе местной компании Larsen & Toubro Ltd. (L&T) в партнерстве с Samsung Techwin и получат название К9 Vajra.

По данным СМИ, контракт будет подписан на 100 САУ и пройдет окончательное утверждение в комитете правительства Индии по вопросам безопасности. Десять САУ будут поставлены в готовом виде в течение 18 месяцев после подписания контракта, остальные будут поставлены индийской компанией в течение последующих двух лет. Отмечается. что это будут первые гаубицы после закупки спорных орудий Bofors калибра 155 мм.

В июле 2016 года министерство обороны Индии одобрило закупку 145 сверхлегких буксируемых гаубиц M777A2 (Ultra Lightweight Howitzers) калибра 155 мм производства компании BAE Systems (нижнее фото).