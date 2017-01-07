US-2. Не хотите военный, берите гражданский



Японский гидросамолет ShinMaywa US-2. Источник: airliners.net Японский гидросамолет ShinMaywa US-2. Источник: airliners.net

Согласно сообщениям надежных источников, министерство обороны Индии отказалось утвердить сделку по закупке поисково-спасательных гидросамолетов US-2 производства японской компании ShinMaywa Industries Ltd. для оснащения ВМС страны из-за слишком большой цены.

Удрученная таким поворотом Япония предложила гражданский вариант. Ранее сообщалось, что ВМС Индии сократили свои планы закупок от 15 машин до шести.

Отмечается, что гражданский вариант гидросамолета может стать транспортом для перевозки пассажиров, которые пользуются паромами. Самолеты-амфибии могут найти применение в шести городах, расположенных вблизи крупных водоемов. US-2 является единственным в мире амфибийным самолетом, способным садиться и взлетать при волнении моря до 3 метров.